Darts: Frustrierender 30. Geburtstag für Pietreczko

Ricardo Pietreczko verpasst an seinem 30. Ehrentag das Viertelfinale bei den Czech Darts Open. Gegen Niels Zonneveld macht er zwar einen 2:5-Rückstand wett, im Decider aber versagen die Nerven.

Jubilar „Pikachu“ ist an seinem Ehrentag im Achtelfinale der Czech Darts Open in Prag ausgeschieden. Niels Zonneveld aus den Niederlanden besiegte den Deutschen mit 6:5 und zog das erste Mal in ein Viertelfinale auf der European Tour. Pietreczko war die Enttäuschung anzumerken, denn fast hätte er die lange gegen ihn laufende Partie noch furios gedreht.