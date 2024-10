Darts: Morddrohungen erschüttern Darts-Szene

Auch im Dartssport werden immer häufiger Grenzen überschritten: Die beiden Profis Callan Rydz und Dimitri Van den Bergh haben zuletzt ein Sponsoring beim belgischen Content Creator DartsHub unterschrieben und sind daraufhin in den Sturm von Hasskommentaren geraten.

Van den Berghs Freundin berichtet von Drohungen

Die Entscheidung, Van den Bergh und Rydz zu sponsern, sei ein lang gehegter Traum gewesen, betonte der Sponsor. Doch trotz des Gegenwinds will man nicht aufgeben: „Wir alle haben auch Familien, also überlegt es euch zweimal, bevor ihr so etwas schickt.“