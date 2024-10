Darts: PDC übernimmt ikonischen Namen für "The Masters"

SPORT1 28.10.2024 • 18:58 Uhr Die PDC gibt eine besondere Änderung an ihrem erfolgreichen Major-Turnier „The Masters“ bekannt. Ein ikonischer Name kehrt zurück.

Die PDC nimmt eine besondere Änderung an ihrem erfolgreichen Saisoneröffnungsturnier „The Masters“ vor. Wie der Darts-Verband am Montag bekannt gab, wird das Event in „Winmau World Masters“ umbenannt - in Anlehnung an das ikonische Turnier, das unter diesem Namen 1975 zum ersten Mal ausgetragen wurde.

Die PDC hatte bereits mitgeteilt, dass das Turnier ab dem kommenden Jahr ein vollwertiges Ranglistenturnier wird und damit für die PDC Order of Merit zählt. Das Event wird vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2025 in der Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen.

Vorrunde ermittelt weiter Spieler

Die besten 24 Spieler der Weltrangliste sind direkt für die Runde der letzten 32 am Donnerstag qualifiziert. Die zusätzlichen acht Plätze werden einen Tag zuvor in der Vorrunde ausgespielt. Alle Partien werden im Set-Format über „Best of 3 Legs“ ausgetragen, was der Struktur des ikonischen Turniers ähnelt.

In den Vorrunden-Partien kämpfen bis zu 180 Spieler aus aller Welt um die restlichen acht Plätze. Dabei können sich alle nicht qualifizierten PDC-Tour-Card-Inhaber, die besten acht Spieler der PDC 2024 Secondary Tours und Global Affiliate Tours sowie vier Spieler der Junior Darts Corporation um die acht verbliebenen Plätze duellieren.

PDC lässt „historische Veranstaltung“ aufleben

„Seit Beginn unserer Partnerschaft mit Winmau haben wir die Idee diskutiert, diese historische Veranstaltung, die in ihrer Blütezeit eines der größten Turniere des Sports war, wieder aufleben zu lassen“, erklärte PDC-Geschäftsführer Matt Porter. Der Vertrag mit Ausrüster Winmau als Titelsponsor des Turniers läuft zunächst über zehn Jahre.

Das ursprüngliche Winmau World Masters wurde bis 2019 von der inzwischen nicht mehr existenten BDO ausgetragen. 2022 übernahm der Welt-Dachverband WDF die Organisation.