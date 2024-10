Darts: Pietreczko im Achtelfinale - Clemens klar besiegt

Pietreczko im Achtelfinale, Clemens ohne Chance gegen Heta

Pietreczko eröffnete die Nachmittagssession mit einem spannenden Duell gegen Martin Lukeman aus England. Das bis zuletzt ausgeglichene Match ging beim Stand von 5:5 nach 10 Legs in den Decider, in dem „Pikachu“ zu Hochform auflief.

Nach sechs perfekten Darts schien für Pietreczko sogar ein Neun-Darter greifbar. Bei Wurf Nummer 7 verfehlte er das Ziel, ließ dann aber mit einem 76er-Checkout - seinem besten in der Partie - nichts mehr anbrennen. Pietreczko trifft am Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen dem an 1 gesetzten Dave Chisnall und Niels Zonneveld aus den Niederlanden.

Clemens, der Brendan Dolan in Runde 1 mit 6:1 klar bezwungen hatte, hatte mit Damon Heta in Runde 2 eine deutlich schwerere Aufgabe. Der an Nummer 7 gesetzte Australier erwies sich an dem Nachmittag als nicht zu schlagen. Mit einem Average von 102,35 bewegte sich „The Heat“ auf deutlich höherem Niveau als der WM-Halbfinalist von 2023 (93,02) und siegte am Ende ungefährdet mit 6:3.