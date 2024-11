Darts European Super League live im TV, Stream und Ticker - Mit Hopp und Horvath

SPORT1 05.11.2024 • 09:30 Uhr Vom 5. bis 8. November hat ein Dartspieler die Chance, sich über die Hylo PDC Europe Super League für die Darts-WM zu qualifizieren. So können sie das Turnier live im TV und Stream verfolgen.

Seit 2013 wird jedes Jahr in der Super League Darts Germany ein Startplatz für die Auftaktrunde der PDC-Weltmeisterschaft (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) vergeben - so auch in diesem Jahr wieder. Vom 5. bis 8. November werden 30 Spieler in Hildesheim um das begehrte Ticket kämpfen, welches sie zur Darts-WM in den legendären Alexandra Palace nach London befördert.

SPORT1 überträgt die PDC Europe Super League 2024 in Hildesheim von Dienstag bis Freitag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie im kostenlosen Stream auf SPORT1.de . Der Sieger des Turniers erhält ein WM-Ticket. Los geht es am Dienstag um 12:30 Uhr.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wurde die Teilnehmeranzahl bei der Super League von 24 auf insgesamt 30 Spieler erhöht. Auf das begehrte Ticket für den „Ally Pally“ in London hoffen unter anderem der achtmalige WM-Teilnehmer Max Hopp, Tourkarten-Inhaber Lukas Wenig sowie Vorjahressieger Dragutin Horvat.

Spielberechtigt sind die Top-16 der Super-League-Ausgabe 2023, die Top-10 der PDC Europe Talentserie „Next Gen“ sowie die vier bestplatzierten Spieler der Next Gen Youth Order of Merit. Als Kommentator ist Philip Brzezinski im Einsatz.

Die Hylo PDC Europe Super League LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV: SPORT1

Wer holt sich das begehrte WM-Ticket?

Im Vorjahr hat der Deutsche Dragutin Horvat die PDC Europe Super League gewonnen und sich dadurch einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft gesichert. Sein Erstrundenspiel im „Ally Pally“ in London verlor er dann aber gegen Mike De Decker. Horvat strebt vor dem Start des Turniers am Dienstag seine dritte WM-Teilnahme an.

Landsmann Max Hopp war in seiner Karriere bereits achtmal in London mit dabei – zuletzt im Jahr 2021. Im Ranking der Top-16 der Super League 2023 gibt es einen Nachrücker für Niko Springer, der sich bereits über die Development Tour für die WM qualifiziert hat. Stattdessen bekommt David Jeske die Chance auf das begehrte Ticket. Hinzu sagten Michael Unterbuchner sowie Manfred Bilderl ihre Teilnahme an der Super League ab, wodurch Michael Hurtz und Franz Rötzsch nachgerückt sind.

Der Sieger der diesjährigen HYLO PDC Europe Super League wird in einem etwas abgewandelten Modus ermittelt: Die 30 Spieler werden in fünf Gruppen mit je sechs Spielern aufgeteilt. Die besten drei Spieler jeder Gruppe sowie der punktstärkste Vierte ziehen ins Achtelfinale ein, ab dort folgt ein K.o.-Modus.

Am Dienstag und Mittwoch werden zunächst die insgesamt 75 Matches der Gruppenphase ausgetragen, am Donnerstag folgen dann alle Achtelfinalpartien und am Freitag steigt der große Finaltag mit dem Viertel- und Halbfinale sowie dem Endspiel.

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 Dienstag, 5. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim Sport1.de Dienstag, 5. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim SPORT1 Mittwoch, 6. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim Sport1.de Mittwoch, 6. November 12.30 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Gruppenphase, Hildesheim SPORT1 Donnerstag, 7. November 15.30 Uhr Countdown Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Achtelfinale, Hildesheim SPORT1 Donnerstag, 7. November 16.00 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Achtelfinale, Hildesheim Sport1.de Donnerstag, 7. November 16.00 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Achtelfinale, Hildesheim SPORT1 Freitag, 8. November 22.45 Uhr exklusive Highlights Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Viertel-, Halbfinale & Finale, Hildesheim Sport1.de Freitag, 8. November 19.00 Uhr live Darts Live – PDC Europe Super League 2024 Viertel-, Halbfinale & Finale, Hildesheim

Die Gruppen/Teilnehmer der HYLO PDC Europe Super League 2024

Gruppe 1

Dragutin Horvat

Nico Kurz

Liam Maendl-Lawrance

Marcel Hausotter

Franz Rötzsch

Moritz Bohrmann

Gruppe 2

Lukas Wenig

Dominik Grüllich

Arno Merk

Patrick Tringler

David Jeske

Michael Hurtz

Gruppe 3

Pascal Rupprecht

Max Hopp

Michael Klönhammer

Leon Weber

Sascha Stuhlemmer

Jannis Barkhausen

Gruppe 4

Kai Gotthardt

Paul Krohne

Rene Eidams

Marcel Gerdon

Patrick Klingelhöfer

Christopher Toonders

Gruppe 5

Daniel Klose

Andree Welge

Steven Noster

Kevin Troppmann

Pascal Wirotius