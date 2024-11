Kampf um Ticket für Darts-WM! Bittere Auftaktniederlage für Hopp

Max Hopp hat bei der Super League Darts Germany in Heidelberg sein erstes Spiel verloren. Der „Maximizer“ verspielte gegen seinen deutschen Kontrahenten Sascha Stuhlemmer eine 5:2-Führung und unterlag letztlich mit 5:6.

Hopp darf noch auf WM-Ticket hoffen

Da die Super League Darts in fünf Gruppen mit je sechs Spielern gespielt wird, darf sich Hopp trotz der Niederlage aber weiterhin Hoffnungen auf das begehrte WM-Ticket machen. Spiel zwei gewann er dann gegen Jannis Barkhausen mit 6:5. Die besten drei Spieler jeder Gruppe sowie der punktstärkste Vierte ziehen ins Achtelfinale ein, ab dort folgt ein K.o.-Modus.

Am Dienstag und Mittwoch werden zunächst die insgesamt 75 Matches der Gruppenphase ausgetragen, am Donnerstag folgen dann alle Achtelfinalpartien und am Freitag steigt der große Finaltag mit dem Viertel- und Halbfinale sowie dem Endspiel.