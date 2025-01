Darts-Meilenstein für deutsche WM-Überraschung!

Riesenerfolg für Kai Gotthardt! Der Deutsche hat sich knapp zwei Wochen nach seinem überraschend starken Auftritt bei der Darts-WM die Tour-Card gesichert und kann damit in diesem Jahr an allen PDC-Turnieren teilnehmen.

Gotthardt holte bei der EU-Q-School am Freitag den Tagessieg, im deutschen Finale gewann er gegen Kevin Noster dramatisch mit 6:5.

Gotthardt holt sich die Tour-Card

Zuvor schaltete Gotthardt mit Michael Unterbuchner beim 6:5 einen weiteren Deutschen aus. Auch Jeroen Mioch (6:5), Boris Krcmar (6:5) und Jamai van den Herik (6:0) stoppten den Tageschampion in den ersten Runden nicht.

Der achtmalige Darts-WM -Teilnehmer Max Hopp musste hingegen im Kampf um die Tour-Card den nächsten Rückschlag hinnehmen . Er scheiterte im Viertelfinale mit 3:6 an Henderyck und verpasste so das direkte Duell mit Gotthardt im Halbfinale. Nun bleiben Hopp nicht mehr viele Chancen.

Sieben weitere Deutsche im PDC-Zirkus

Insgesamt werden vom 9. bis zum 12. Januar in der Final Stage der Q-School für EU-Spieler (UK spielt seine eigene Q-School) noch 16 Tickets für die PDC-Tour vergeben. Mit der Tour-Card sind Spieler teilnahmeberechtigt für alle Turniere der PDC Pro Tour 2025.

Unter den 128 für die Final Stage qualifizierten Spielern wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen je eine Tour-Card ausgespielt, diese geht jeweils an den Sieger des Turniers im K.o.-System.

Die verbliebenen 12 Tour-Cards gehen danach an die bestplatzierten Spieler in der Order of Merit für die EU-Q-School.