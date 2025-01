Darts: Bitteres Aus für Hopp und Sherrock

SPORT1 09.01.2025 • 21:13 Uhr Der Kampf um die letzten Tour-Cards im Darts läuft. Max Hopp scheidet am ersten Tag der Final Stage früh aus, auch Fallon Sherrock ergeht es nicht besser.

Der achtmalige Darts-WM-Teilnehmer Max Hopp musste am Donnerstag im Kampf um die Tour-Card einen Rückschlag hinnehmen.

In der Final-Stage der EU-Q-School, wo bis Sonntag insgesamt noch 16 Tickets für die Darts-Turniere in diesem Jahr vergeben werden, scheiterte der 28-Jährige beim Event 1 in der Runde der letzten 32.

Darts: Hopp und Sherrock früh raus

Hopp, der bei der Darts-WM wieder als TV-Experte für SPORT1 im Einsatz war, verlor gegen den Polen Tytus Kanik mit 1:6. Weiter als Hopp kamen aus deutscher Sicht nur Influencer Marcel „Scorpion“ Althaus und Leon Weber.

Während Althaus im Achtelfinale gegen den Norweger Cor Dekker ausschied (2:6), kam Weber bis ins Viertelfinale. Dort verlor allerdings auch er gegen Dekker (2:6). Das EU-Ticket für die Tour sicherte sich der Schwede Viktor Tingstrom.

Auch Fallon Sherrock, die „Queen of the Palace“, ist in der UK-Version der Q-School bereits in der Runde der letzten 32 gescheitert. Dort verlor sie gegen Adam Lipscombe mit 3:6.

Q-School: So läuft der Kampf um die Tour-Card für die Deutschen

Insgesamt werden vom 9. bis zum 12. Januar in der Final Stage der Q-School für EU-Spieler (UK spielt seine eigene Q-School) noch 16 Tickets für die PDC-Tour vergeben. Mit der Tour-Card sind Spieler teilnahmeberechtigt für alle Turniere der PDC Pro Tour 2025.

Unter den 128 für die Final Stage qualifizierten Spielern wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen je eine Tour-Card ausgespielt, diese geht jeweils an den Sieger des Turniers im K.o.-System.

Die verbliebenen 12 Tour-Cards gehen danach an die bestplatzierten Spieler in der Order of Merit für die EU-Q-School. Hier liegt Weber als bester Deutscher aktuell auf dem 4. Platz, Althaus auf 11 - beide haben also gute Chancen. Hopp ist derzeit 31.

