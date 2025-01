Darts: Meilenstein für deutsche Nachwuchsserie

SPORT1 23.01.2025 • 15:18 Uhr Der Darts-Sport boomt seit Jahren! Inspiriert durch Luke Littler, träumen immer mehr Nachwuchshoffnungen vom Profi-Dasein und einem Auftritt im Ally Pally. Eine deutsche Nachwuchsserie feiert folgerichtig einen wahren Meilenstein.

Spätestens seit dem Weltmeister-Titel von Luke Littler dürfte klar sein, dass die Jungen ganz groß im Darts-Sport angreifen. Der Engländer krönte sich im Ally Pally als 17-Jähriger zum Champion, nachdem er im Vorjahr noch im Finale an Luke Humphries gescheitert war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Umso spannender ist es nun, zu beobachten, welcher Youngster als Nächstes die Szene aufmischen könnte. Aufschluss darüber dürfte vor allem die Nachwuchsserie HYLO Next Gen liefern. SPORT1 wird live im Stream mit dabei sein, wenn 15 Turniere an insgesamt sieben Wochenenden stattfinden werden.

Alle Startplätze vergeben: Gewaltiges Interesse an Nachwuchsserie

Nachdem im Vorjahr noch 128 Spieler an den Start gegangen waren, sollen es in dieser Saison 256 werden. Schon jetzt ist klar, dass beiden ersten beiden Events in Hildesheim am 1. und 2. Februar alle Startplätze auch genutzt werden. Trotz der Verdoppelung der Startplätze war die Nachfrage so groß, dass es keine freien Plätze für die Darts-Youngster mehr gibt.

Die Events versprechen hochklassige Matches. Dafür sollen unter anderem der ehemalige Tourcard-Holder Daniel Klose, der Schweizer Marcel Walpen und Österreichs ehemaliger Tourcard-Holder und World-Cup-Finalist Rowby-John Rodriguez sorgen. Mit dabei ist auch der Vorjahres-Zweite und Super-League-Teilnehmer Steven Noster.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir freuen uns sehr über die gestiegene Nachfrage. Das ist wirklich überwältigend und zeigt das große Interesse an unserem Sport. Die Teilnahme an der HYLO Next Gen ist die perfekte Möglichkeit, um sich auf hohem Niveau und unter professionellen Wettkampfbedingungen mit talentierten und routinierten Spielern aus dem deutschsprachigen Raum zu messen“, erklärte Dunja Fadel, Pressesprecherin der PDC Europe.

Die Next Gen biete „eine einzigartige Chance“, zumal einer der Teilnehmer „bei der nächsten Weltmeisterschaft im legendären Ally Pally vor Tausenden Fans auf der Bühne stehen“ werde.

Next-Gen-Serie ein Sprungbrett zur Darts-WM

Die Next Gen ist der direkte Weg zur Super League und bietet eine Chance auf die Qualifikation zur Darts-WM. In der jüngsten Ausgabe waren die beiden deutschen Nachwuchs-Stars Niko Springer, der das Turnier gewann, und Kai Gotthardt am Start. Beide mischten im Dezember 2024 bei der WM im Ally Pally mit.