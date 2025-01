Darts, Q-School 2025: Hopp kassiert heftigen Dämpfer

Max Hopp bleibt nur noch eine Chance, sich eine PDC-Tourkarte für zwei Jahre zu sichern. Am dritten Tag der Final Stage bei der Q-School in Kalkar kassierte der „Maximiser“ einen heftigen Rückschlag.

Der Deutsche unterlag in der ersten Runde Danny Jansen mit 4:6 in Legs. Besonders ärgerlich: Hopp hatte gegen den Niederländer bereits mit 4:0 geführt.

Damit wird der SPORT1-WM-Experte voraussichtlich seine ausgezeichnete Ausgangsposition in der Order of Merit verlieren. Dort war Hopp nach zwei Tagen der Final Stage mit vier Punkten auf Rang 11 gelegen, der am Ende für eine Tour Card reichen würde.