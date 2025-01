Darts: World Masters mit Littler, Schindler heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

Nach der Darts-WM gehen die Stars der Szene beim ersten großen Turnier an den Start. Vom 29. Januar bis zum 2. Februar steigt in Milton Keynes das Winmau World Masters ( ab 20 Uhr im LIVETICKER ).

Das Turnier steigt dieses Jahr im neuen Gewand und soll so an das traditionsreiche World Masters erinnern. Deshalb sind in diesem Jahr auch deutlich mehr Spieler am Start. Das World Masters wurde erstmals 1974 ausgespielt, es ist damit das älteste noch ausgetragene Darts-Turnier der Welt. Seitdem waren die mittlerweile aufgelöste British Darts Organisation (BDO) und danach der Weltverband World Darts Federation (WDF) Veranstalter, seit diesem Jahr richtet jedoch die Professional Darts Corporation (PDC) das Event aus.