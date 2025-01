SPORT1 04.01.2025 • 17:26 Uhr Auch in diesem Jahr werden bei der Promi-Darts-WM wieder zahlreiche Darts-Stars mit deutschen Prominenten an den Start gehen. Weltmeister Luke Littler ist anders als zunächst angekündigt aber nicht dabei.

Kurz nach dem Finale der Darts-WM mit der Krönung des neuen Weltmeisters Luke Littler bietet sich den Darts-Fans das nächste Spektakel. Und das gar auf deutschem Boden: Am 05. Januar fliegen bei der Promi-Darts-WM in Düsseldorf wieder die Pfeile.

Beim Show-Turnier treten Promis mit Darts-Profis im Team an. Anders als in den vergangenen Jahren ist aber ausgerechnet Weltmeister Littler - anders als vom übertragenden Sender Pro7 zunächst angekündigt - nicht am Start.

Darum fehlt Littler bei der Promi-Darts-WM

In der Besetzung, die der Veranstalter am Samstag veröffentlicht hat, fehlt zum ersten Mal der aktuelle PDC-Champion bei der Promi-Darts-WM, die seit 2017 ausgetragen wird.

Der erst 17 Jahre alte Littler hatte seine Teilnahme am Turnier im Gegensatz zu seinen Weltmeister-Vorgängern wie Luke Humphries oder Michael Smith in den Vorjahren bereits abgesagt und wird sich stattdessen eine Pause gönnen. Er werde die Pfeile bis zum Bahrain Masters (18. Januar) weglegen, sagte er.

„Es wird dasselbe sein wie letztes Jahr. Oh, ich habe immer noch das Bahrain Masters vor mir. Bis dahin werde ich sie nicht anrühren“, verkündete er mit Blick auch seine Pause: „Es war eine lange Zeit hier in London. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und mich in mein eigenes Bett zu legen. Die nächsten Tage wird geschlafen.“

Van Gerwen da, Bunting rückt nach

Da „The Nuke“ dem Vernehmen nach auch noch mit seiner Familie in den Urlaub fliegen wird, gibt es mit Stephen Bunting einen weiteren Nachrücker.

Übertragen wird das Event auf ProSieben. Im vergangenen Jahr gewann Ricardo Pietreczko zusammen mit seinem Partner Eko Fresh das Event. Die beiden setzten sich im Finale gegen das Duo Michael van Gerwen und Jens Knossalla durch.

Gespielt wird im Modus Best-of-3-Legs, jeweils in zwei Dreiergruppen. Die je zwei gruppenbesten Teams duellieren sich im Halbfinale und später im Finale um den Titel.

Titelverteidiger Pietreczko nun doch dabei

Pietreczko ist als Titelverteidiger bei der diesjährigen Ausgabe auch wieder am Start. Dabei war „Pikachu” trotz des letztjährigen Titelgewinns zunächst nicht als Teilnehmer angekündigt gewesen. Pietreczko tritt als einer der Nachrücker an und spielt an der Seite von Axel Stein.

Ebenfalls dabei ist die deutsche Nummer-eins Martin Schindler, der bei der Darts-WM bereits in der zweiten Runde ausschied. „The Wall“ geht gemeinsam mit Evelyn Burdecki an den Start.

Neben der deutschen Nummer Eins treten auf Seiten der Profis noch Luke Humphries (mit Vanessa Mai), Michael van Gerwen (mit Simon Gosejohann), Stephen Bunting (mit Patrick Owomoyela) und Peter Wright (mit Wolff-Christoph Fuss) an.

Die Teams bei der Promi-Darts-WM