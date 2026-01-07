Darts: Deutsche Erfolge bei der Q-School - auch zwei Altmeister im Finale mit dabei

Julius Schamburg 07.01.2026 • 19:57 Uhr Die First Stage bei der Q-School ist Geschichte. 28 deutsche Teilnehmer schaffen den Sprung ins Finale. In der UK Q-School lösen zwei prominente Namen ihr Ticket für die Final Stage.

Starke Performance der deutschen Hoffnungsträger bei der European Q-School 2026! Am letzten Tag konnten sich vier weitere Spieler direkt für die Final Stage qualifizieren - ganze 16 weitere kamen über das Ranking hinzu.

Marc Spalt, Matthias Ehlers, Finn Behrens und Jarod Becker gelang am Mittwoch in Kalkar der Einzug ins große Finale. Am Vortag hatten sich mit Jason Riedtke und Björn Quoiffy zwei weitere deutsche Spieler für die Finalrunde qualifiziert - an Tag eins waren es sechs (Arno Merk, Paul Krohne, Florian Preis, Pascal Rupprecht, Daniel Klose und Marvin Kraft).

European Q-School: 28 deutsche Qualifikanten

Insgesamt lösten sogar 28 deutsche Spieler ihr Ticket für die Final Stage, da sich 16 weitere Starter noch über die Punktewertung der besten 54 Spieler, die sich nicht direkt qualifizieren konnten, einen Platz sicherten.

Mason Whitlock, Sohn des zweimaligen WM-Finalisten Simon Whitlock, qualifizierte sich ebenfalls über das Ranking. Am Dienstag hatte sich der Australier nach seiner Niederlage gegen den Deutschen Robin Pietsch noch in den sozialen Medien aufgeregt und sorgte damit für viel Gesprächsstoff.

Hempel mit bemerkenswerter Ankündigung

Florian Hempel, der eigentlich direkt für die Final Stage qualifiziert gewesen wäre, trat am Mittwoch in der First Stage an, „um maximale sportliche Fairness zu gewährleisten und niemandem einen Platz in der Final Stage wegzunehmen“, wie er schon im Vorfeld angekündigt hatte.

Denn: Hempel spielt in diesem Jahr nicht um eine Tourkarte. Das gab der 35-Jährige, der bei der PDC-WM zweimal die dritte Runde erreichte (2022 und 2024), in den sozialen Medien bekannt. Hempel verlor am Mittwoch in der Runde der letzten 32 gegen den Franzosen Nicolas Thuillier (1:5).

Aus deutscher Sicht sind Michael Unterbuchner und Jannis Barkhausen ebenfalls direkt für die Final Stage spielberechtigt. Das Duo wird dann erst am Freitag neben den 28 weiteren deutschen Teilnehmern an den Start gehen.

UK Q-School: Part und Beaton im Finale mit dabei

Auch bei der UK Q-School 2026 in Milton Keynes wurden parallel zur European Q-School 2026 die Finalisten ermittelt. Unter anderem der zweimalige PDC-Weltmeister John Part (2003 und 2008) löste sein Ticket für die Final Stage.

Alle deutschen Teilnehmer in der Final Stage:

Bereits im Vorfeld qualifiziert:

Florian Hempel *

Michael Unterbuchner

Jannis Barkhausen

Direkt für das Finale qualifiziert:

Marc Spalt

Matthias Ehlers

Finn Behrens

Jarod Becker

Jason Riedtke

Björn Quoiffy

Arno Merk

Paul Krohne

Florian Preis

Pascal Rupprecht

Daniel Klose

Marvin Kraft

Über Punkteranking für das Finale qualifiziert:

Frank Bruns

Luca Wolff

Moritz Hilger

Michael Hurtz

Liam Maendl-Lawrance

Mika Donnevert

Joachim Dürbeck

Michael Klönhammer

Sebastian Steinmetz

Fabian Bihl

Cedric Jeske

Mitja Gustorf

Robin Pietsch

Alexander Michalczyk

Kilian Hohnstedt

Yorick Hofkens