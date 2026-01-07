Darts: Deutsche Erfolge bei der Q-School - auch zwei Altmeister im Finale mit dabei

Starke Performance der deutschen Hoffnungsträger bei der European Q-School 2026! Am letzten Tag konnten sich vier weitere Spieler direkt für die Final Stage qualifizieren - ganze 16 weitere kamen über das Ranking hinzu.
Deutsche Erfolge bei der Q-School
Marc Spalt, Matthias Ehlers, Finn Behrens und Jarod Becker gelang am Mittwoch in Kalkar der Einzug ins große Finale. Am Vortag hatten sich mit Jason Riedtke und Björn Quoiffy zwei weitere deutsche Spieler für die Finalrunde qualifiziert - an Tag eins waren es sechs (Arno Merk, Paul Krohne, Florian Preis, Pascal Rupprecht, Daniel Klose und Marvin Kraft).
European Q-School: 28 deutsche Qualifikanten
Insgesamt lösten sogar 28 deutsche Spieler ihr Ticket für die Final Stage, da sich 16 weitere Starter noch über die Punktewertung der besten 54 Spieler, die sich nicht direkt qualifizieren konnten, einen Platz sicherten.
Mason Whitlock, Sohn des zweimaligen WM-Finalisten Simon Whitlock, qualifizierte sich ebenfalls über das Ranking. Am Dienstag hatte sich der Australier nach seiner Niederlage gegen den Deutschen Robin Pietsch noch in den sozialen Medien aufgeregt und sorgte damit für viel Gesprächsstoff.
Hempel mit bemerkenswerter Ankündigung
Florian Hempel, der eigentlich direkt für die Final Stage qualifiziert gewesen wäre, trat am Mittwoch in der First Stage an, „um maximale sportliche Fairness zu gewährleisten und niemandem einen Platz in der Final Stage wegzunehmen“, wie er schon im Vorfeld angekündigt hatte.
Denn: Hempel spielt in diesem Jahr nicht um eine Tourkarte. Das gab der 35-Jährige, der bei der PDC-WM zweimal die dritte Runde erreichte (2022 und 2024), in den sozialen Medien bekannt. Hempel verlor am Mittwoch in der Runde der letzten 32 gegen den Franzosen Nicolas Thuillier (1:5).
Aus deutscher Sicht sind Michael Unterbuchner und Jannis Barkhausen ebenfalls direkt für die Final Stage spielberechtigt. Das Duo wird dann erst am Freitag neben den 28 weiteren deutschen Teilnehmern an den Start gehen.
UK Q-School: Part und Beaton im Finale mit dabei
Auch bei der UK Q-School 2026 in Milton Keynes wurden parallel zur European Q-School 2026 die Finalisten ermittelt. Unter anderem der zweimalige PDC-Weltmeister John Part (2003 und 2008) löste sein Ticket für die Final Stage.
Altmeister Steve Beaton, BDO-Weltmeister von 1996, hatte sich bereits am Dienstag seinen Spot für das Finale gesichert.
Alle deutschen Teilnehmer in der Final Stage:
Bereits im Vorfeld qualifiziert:
- Florian Hempel*
- Michael Unterbuchner
- Jannis Barkhausen
Direkt für das Finale qualifiziert:
- Marc Spalt
- Matthias Ehlers
- Finn Behrens
- Jarod Becker
- Jason Riedtke
- Björn Quoiffy
- Arno Merk
- Paul Krohne
- Florian Preis
- Pascal Rupprecht
- Daniel Klose
- Marvin Kraft
Über Punkteranking für das Finale qualifiziert:
- Frank Bruns
- Luca Wolff
- Moritz Hilger
- Michael Hurtz
- Liam Maendl-Lawrance
- Mika Donnevert
- Joachim Dürbeck
- Michael Klönhammer
- Sebastian Steinmetz
- Fabian Bihl
- Cedric Jeske
- Mitja Gustorf
- Robin Pietsch
- Alexander Michalczyk
- Kilian Hohnstedt
- Yorick Hofkens
Die Final Stage findet dann vom 8. bis 11. Januar statt. Insgesamt werden 29 Tourcards (14 European und 15 UK Q-School) vergeben.