Darts: 9-Darter im Finale "kostet" Sieg gegen Littler

Felix Kunkel 22.02.2026 • 22:40 Uhr Luke Littler stellt im polnischen Krakau erneut seine Darts-Dominanz unter Beweis. Auch ein 9-Darter von Gian van Veen wirft ihn nicht aus der Bahn.

Ekstase pur im polnischen Krakau: Gian van Veen hat ausgerechnet im Finale der Poland Darts Open gegen Weltmeister Luke Littler einen 9-Darter geworfen.

Der Niederländer vollendete das perfekte Leg über Triple-20, Triple-19 sowie Doppel-12 und stellte zwischenzeitlich auf 3:2 in den Legs. Für van Veen war es der dritte 9-Darter seiner Karriere und der erste überhaupt auf einer Bühne vor Publikum.

Am Ende half das dem 23-Jährigen aber wenig: Littler gewann die Neuauflage des WM-Finals 2026 mit 8:4 und kürte sich beim ersten European-Tour-Event des Jahres zum Sieger. Van Veen muss nach seiner dritten Finalniederlage weiter auf seinen ersten Tour-Titel warten.

„Ich war so begeistert über meinen ersten 9-Darter, das hat mich das Finale gekostet“, bilanzierte der Niederländer nach dem Match im Interview.

Littler überzeugte im Endspiel mit 108,06 Punkten im Drei-Dart-Average. Auch auf die Doppel war er mit einer Quote von 47,06 Prozent besser als sein Gegenüber (36,36 Prozent).

Darts: Littler stürmt ins Finale - Deutsche früh raus

Am Donnerstag hatte Littler in der Darts Premier League noch eine bittere 1:6-Klatsche gegen Jonny Clayton hinnehmen müssen. Das Wochenende in Krakau verlief für „The Nuke” deutlich besser: Er stürmte mit Siegen gegen Mike De Decker (6:1), Ross Smith (6:2), Josh Rock (6:1) und Chris Dobey (7:3) ins Endspiel.

Aus deutscher Sicht verlief der Auftakt der European Tour durchwachsen. Nachdem Niko Springer und Marvin Kraft bereits am Freitag die Segel streichen mussten, verlor am Samstag auch Martin Schindler sein Zweitrundenmatch.

European Tour in Krakau: Die Ergebnisse vom Sonntag im Überblick

3. Runde:

Luke Littler - Ross Smith 6:2

Cristo Reyes - Josh Rock 3:6

Luke Woodhouse - Chris Dobey 5:6

Jonny Clayton - Michael Smith 4:6

Luke Humphries - Boris Krcmar 6:1

Stephen Bunting - Jermaine Wattimena 6:1

Gian van Veen - Nathan Aspinall 6:5

Wessel Nijman - Cameron Menzies 6:1

Viertelfinale:

Luke Littler - Josh Rock 6:1

Chris Dobey - Michael Smith 6:2

Luke Humphries - Stephen Bunting 6:1

Gian van Veen - Wessel Nijman 6:2

Halbfinale:

Luke Littler - Chris Dobey 7:3

Luke Humphries - Gian van Veen 5:7

Finale: