Darts: Whitewash im deutschen Duell

Niklas Senger 14.04.2026 • 16:14 Uhr Arno Merk lässt Niko Springer im deutschen Duell bei der Players Championship 10 keine Chance. Auch zwei weitere Deutsche feiern deutliche Siege.

Bei der Players Championship 10 in Wigan kam es am Dienstag schon in der ersten Runde zu einem besonderen Duell. Mit Arno Merk und Niko Springer trafen zwei der insgesamt acht deutschen Darts-Profis aufeinander, die an der Darts-WM 2026 teilgenommen hatten.

Merk ließ Springer jedoch keine Chance und gewann nach einem Whitewash mit 6:0 in den Legs gegen den Mann, der vor nicht einmal zwei Wochen noch den dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen mit 6:1 in den Legs beim German Darts Grand Prix bezwang.

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Beide Spieler steigerten sich über den Verlauf der Partie, wobei Merk mit im Schnitt 95,94 Punkten den Drei-Dart-Average von Springer (88,07) deutlich übertraf. Vor allem in den ersten zwei Legs hatte Springer Probleme und startete lediglich mit durchschnittlich 77,4 und 80,17 Punkten in die Partie. In seiner zweiten Partie musste Merk dann allerdings die Segel streichen. Gegen den Engländer Callan Rydz setzte es eine 3:6-Niederlage.

Mit seinem Erstrundenerfolg war Merk aus deutscher Sicht jedoch nicht allein. Auch Gabriel Clemens (6:0 gegen Niall Culleton) und Ricardo Pietreczko (6:0 gegen Mensur Suljovic) feierten einen Whitewash in der ersten Runde. Doch nicht nur das. Clemens ließ auch in seiner zweiten Partie des Tages einen Whitewash folgen. Gegen Wesley Plaisier hieß das Ergebnis erneut 6:0 in den Legs aus deutscher Sicht.

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Der Auftakt des Turniers lässt somit auf einen erfolgreicheren Tag hoffen als noch am Montag. Unter den deutschen Spielern setzte es zahlreiche Erstrundenpleiten. Einzig Dominik Grüllich gelang es zwei Siege einzufahren. Die restlichen Deutschen konnten weniger überzeugen, auch wenn es bei Daniel Klose fast zu einer dicken Überraschung reichte.