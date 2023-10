European Championship: Darts-Boom! Neuer Rekord erwartet

WM-Halbfinale von Clemens macht sich bemerkbar

Nun soll diese Entwicklung weitergeführt werden, weswegen von Moltke auf mehr Kontinuität bei den Major-Turnieren in Deutschland setzt. „Wir wollen schon sehen, dass wir besondere Turniere an den Standorten halten.“ Daher habe man mit Dortmund einen Vertrag über 2024 hinaus geschlossen. Auch die Team-WM soll weiterhin in Frankfurt am Main stattfinden.