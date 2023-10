Darts: MvG wendet deutsche Sensation bei EM in Dortmund ab

Die Sensation bei der Heim-EM in Dortmund schien für eine kurze Weile greifbar - aber gegen Michael van Gerwen war an diesem Abend letztlich doch kein Kraut gewachsen.

„Pikachu“ verlangt Michael van Gerwen viel ab

Die Hoffnung auf ein neues deutsches Darts-Märchen, geschürt durch den Erstrundensieg gegen Vorjahressieger Ross Smith , zerschlug sich. Der in Nürnberg lebende Shooting-Star schlug sich gegen Dominator MvG allerdings mehr als achtbar.

Mit rund 9000 euphorischen Fans in der Westfalenhalle im Rücken lieferte der gelernte Maler Pietreczko van Gerwen einen Start auf Augenhöhe: Ein frühes Break des Niederländers brachte ihn nicht aus dem Konzept: Pietreczko schaffte das Re-Break und ging nach eigenem Anwurf mit 3:2 in Führung - zwei 180er brachte er in dieser starken ersten Phase des Spiels ins Ziel.