Zu schlüpfrig! Darts-Profi Owen Bates braucht neuen Spitznamen

Owen Bates hat sich im letzten Event der Challenge Tour einen Startplatz für die Darts-WM 2024 erkämpft, wodurch der 20-Jährige das erste Mal in seiner Karriere im „Ally Pally“ in London antreten wird. Es sind allerdings nicht seine Fähigkeiten, sondern sein Spitzname, der die Darts-Welt jetzt zum Schmunzeln bringt.

Das Skurrile: Der Engländer tritt unter dem Nickname „The Master“ an. Bei seinem WM-Debüt würde er somit beim Walk-On mit den Worten Owen „The Master“ Bates angekündigt werden. Hintereinander gesprochen ergibt das die schlüpfrige Anspielung auf das englische Wort „masturbates“. Zu Deutsch also: „Owen masturbiert“.

Owen „The Master“ Bates muss seinen Spitzname ändern

Der Darts-Verband, die PDC , macht ihm dabei allerdings einen Strich durch die Rechnung. Offenbar ist der PDC der Name zu obszön fürs Fernsehen - und Bates muss vor seinem WM-Auftritt in London einen neuen Spitznamen suchen.

Bates sichert sich die WM-Teilnahme in einem Darts-Krimi

Die zwei besten Spieler der Challenge Tour Order of Merit erhalten WM-Startplätze sowie Pro-Tour-Tickets. Der beliebte schottische Dartsspieler John „The Highlander“ Henderson schied im letzten Event bereits in der Runde der letzten 64 aus und Bates konnte nach Krimis im Viertel- sowie Halbfinale (jeweils 5:4 Siege) bis in das Finale vordringen.