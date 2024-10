Darts: Lustlos-Ikone wirft Fragen auf!

Raymond van Barneveld scheitert bei den European Championship schon in der ersten Runde. Der Niederländer wirkt bei seinem Auftritt in Dortmund lustlos. Spielt sein Ärger über den straffen Kalender eine Rolle?

Der lustlose Auftritt begann dabei schon beim Einlauf. Während der in Deutschland sehr beliebte Barney von seinen Fans in Dortmund gefeiert wurde, wirkte dieser auf dem Weg zur Bühne abwesend und unmotiviert.

Auf der Bühne ging der merkwürdige Barney-Abend dann weiter. Er wirkte völlig ohne Antrieb und ging so schnell mit 0:5 in Rückstand. Anschließend deutete van Barneveld mit einem Zehn-Darter sein noch immer vorhandenes Potenzial an und verhinderte anschließend mit 2:5 immerhin die totale Blamage, die Niederlage konnte er aber nach dem schwachen Start nicht mehr verhindern.

Durch die Niederlage verpasste es van Barneveld so auch, bei einem großen TV-Major mal wieder weit zu kommen. Denn sowohl Searle in der ersten Runde als auch Luke Woodhouse in der nächsten Runde wären für einen Barney in normaler Form durchaus schlagbar gewesen.