Van Gerwen wütet nach bitterem EM-Aus: "Die können mich mal!"

Michael van Gerwen erleidet bei der EM in Dortmund einmal mehr eine herbe Pleite. Hinterher flucht er in scharfen Worten über die Veranstalter.

Der einstige Darts-Dominator Michael van Gerwen hat bei der EM in Dortmund einmal mehr eine bittere Niederlage kassiert - und sich danach frustriert über den Turnierveranstalter ausgelassen.

„Es ist sehr viel Wind auf der Bühne. die lernen es einfach nicht“, schimpfte er in einem Interview mit dem Streamingdienst Viaplay über die Verhältnisse in der Westfalenhalle- und führte die Bedingungen als Teil der Erklärung für seine deutliche Achtelfinal-Pleite gegen Gary Anderson an (Darts-EM: Der Finaltag im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).