Bunting beendet Darts-Märchen von Überraschung Buntz

Dieses Darts-Märchen hat kein Happy End! Underdog Stowe Buntz scheitert nach einem überragenden Grand Slam of Darts im Viertelfinale gegen Stephen Bunting.

Beim 16:8 bestach „The Bullet“ gerade mit seiner unglaublichen Doppelquote (62 Prozent). Buntz ließ dagegen zahlreiche Chancen liegen und war mit einer Doppelquote von 30 Prozent so letztendlich chancenlos.

Der US-Amerikaner hatte zuvor in Wolverhampton für zahlreiche Überraschungen gesorgt. So konnte er bei seiner ersten Teilnahme an einem Major Turnier als erster US-Amerikaner überhaupt ein Viertelfinale auf einer großen TV-Bühne erreichen. Dabei schlug er mit Peter Wright, Dave Chisnall, Stephen Bunting (Gruppenphase) und Andrew Gilding (Achtelfinale) gleich vier Top-32-Spieler.