Darts: Schindler bekommt Frauen-Ass zugelost

Vor dem Saison-Höhepunkt mit der WM kommen die Dartsprofis in Wolverhampton zum Grand Slam of Darts zusammen. Bei der Gruppenauslosung zieht Martin Schindler ein Aushängeschild des Frauen-Darts.

Beim Grand Slam of Darts (ab 9. November live im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) hat Martin Schindler eine machbare Gruppenauslosung erwischt. Der einzige deutsche Teilnehmer spielt in einer Gruppe mit Danny Noppert, Cameron Menzies und Beau Greaves, der Weltmeisterin bei den Frauen.

Das Turnier mit 32 Spielern findet vom 9. bis 17. November in Wolverhampton statt, Titelverteidiger der Eric-Bristow-Trophäe ist Humphries. Der amtierende Champion muss gegen James Wade, Mickey Mansell und Rowby-John Rodriguez antreten.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe C: Rob Cross, Peter Wright, Martin Lukeman, Leonard Gates

Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe treten nach den Gruppenspielen im K.o.-System mit Achtelfinale, Viertelfinale etc. an. In der Gruppenphase wird Best-of-9-Legs gespielt, im Achtelfinale Best-of-19-Legs, danach Best-of-31-Legs.