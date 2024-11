Darts: Sensations-Aus für Humphries

Beim Grand Slam of Darts ist für Luke Humphries nach der Niederlage gegen James Wade die K.o.-Runde außer Reichweite. Auch Noa-Lynn van Leuven verliert erneut. Luke Littler fegt Dimitri Van den Bergh weg.

Luke Humphries hat beim Grand Slam of Darts ( LIVE im TV auf SPORT1 ) keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde. Nach seiner Auftaktpleite gegen Rowby-John Rodriguez verlor er auch sein zweites Gruppenspiel.

Der Weltmeister unterlag James Wade mit 3:5. Mit null Punkten aus zwei Spielen kann er in der Gruppe nicht mehr einen der ersten beiden Plätze erreichen. „Wir sind unter Schock“, erklärte SPORT1 -Experte Robert Marijanovic.

Das Weiterkommen hat in der Humphries-Gruppe indes Mickey Mansell sicher. Der Engländer bezwang Humphries-Schreck Rodriguez mit 5:3.

Anderson im Achtelfinale

Im Gigantenduell zwischen Michael van Gerwen und Gary Anderson behielt Letzterer die Oberhand. Am Ende hieß es 5:4 für den „Flying Scotsman“, der für die K.o.-Runde sicher planen kann.

Das Aus ereilte dagegen Noa-Lynn van Leuven. Nach dem 3:5 am Sonntag gegen Ryan Joyce hat van Leuven, die am Vortag gegen van Gerwen 0:5 unter die Räder kam, keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Joyce und van Gerwen kämpfen im direkten Duell um das Achtelfinale.

Littler mit nächster Gala

Luke Littler hat auch sein zweites Gruppenmatch souverän für sich entschieden. Dem 5:0 am Samstag gegen Kean Barry ließ der 17-Jährige ein 5:1 gegen Dimitri Van den Bergh folgen.

Zum Auftakt der Session trafen in der Littler-Gruppe Kean Barry und Lourence Ilagan aufeinander. Mit einem 5:3-Sieg hielt der Ire Barry seine Chancen auf das Weiterkommen am Leben. Dazu muss ein Sieg gegen Van den Bergh zum Abschluss her.