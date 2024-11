Grand Slam of Darts heute live im TV, Stream & Ticker - K.o.-Duelle stehen an!

Der Grand Slam of Darts ist in vollem Gange. Noch bis zum 17. November kämpfen 32 Spieler in Wolverhampton um den Titel. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Der Grand Slam of Darts gilt traditionell als große Generalprobe vor der im Dezember stattfindenden Weltmeisterschaft – SPORT1 überträgt das Event über neun Tage hinweg sowohl live im Free-TV, in der SPORT1 App als auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de .

Am Dienstagabend ging die Gruppenphase des Turniers zu Ende - mit Michael van Gerwen, Michael Smith und Peter Wright sind einige Topstars schon früh ausgeschieden. Am Mittwoch stehen die ersten vier Achtelfinals auf dem Programm.

Grand Slam of Darts 2024 heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Ziehen Cross und Wade weiter?

Nachdem am Dienstagabend die Gruppenphase endete, stehen am Mittwoch die ersten vier Achtelfinals an. Den Auftakt gestalten Danny Noppert und Mickey Mansell, anschließend greift James Wade in den Abend ein. Der Engländer trifft auf den Schotten Cameron Menzies, der gemeinsam mit Noppert aus der Gruppe weiterzog, in der Martin Schindler nur Dritter wurde.