Traum lebt! Schindler-Gala beim Grand Slam of Darts

Gute Antwort von Martin Schindler beim Grand Slam of Darts. Nach einer Niederlage zum Auftakt meldet sich der Deutsche mit einer starken Leistung zurück. Beim Kampf um die K.o.-Phase könnte es nun ganz eng werden.

Martin Schindler hat nach einer Niederlage zum Auftakt beim Grand Slam of Darts eine starke Reaktion gezeigt und seine Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase am Leben gehalten. Der deutsche Darts-Star ließ seiner Gegnerin Beau Greaves im zweiten Gruppenspiel beim glatten 5:1-Erfolg kaum eine Chance.