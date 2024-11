Überraschungs-Halbfinale beim Grand Slam of Darts perfekt

SPORT1 15.11.2024 • 23:39 Uhr Mickey Mansell ringt Cameron Menzis beim Grand Slam of Darts im entscheidenden Leg nieder. Während und nach dem Match wird es emotional. Im zweiten Halbfinale scheidet Ex-Weltmeister Rob Cross überraschend aus. Es kommt so am Sonntag zu einem Sensations-Halbfinale.

Was für ein packender Fight beim Grand Slam of Darts! Nach fast zwei Stunden Darts setzte sich Mickey Mansell im Duell der Turnierüberraschungen mit 16:15 im Last-Leg-Deceider gegen Cameron Menzis durch und steht so in seinem ersten Major-Halbfinale seiner Karriere.

Das Spiel lebte über die 31-Legs eher von seiner Spannung, als von hoher Qualität, doch dann wurden die Darts-Fans gerade mit schönen und emotionalen Bildern belohnt. Schon vor dem entscheidenden Leg lagen sich beide Spieler in den Armen. Der schon im gesamten Spiel emotional aufgekratzte Menzis entschied sich kurzerhand seinem Gegner nicht die Hand oder die Faust zu geben, sondern ihm um den Hals zu fallen. Der eher kühl wirkende Mansell reagierte überrascht von der Kuschel-Attacke seines Gegners.

Aus dem Konzept bringen ließ sich der Nordire anschließend aber nicht. Mansell nutzte seinen ersten Match-Dart auf die Doppel-20 ganz cool und dass, obwohl er im gesamten Spiel extreme Probleme auf die Doppel hatte. Er traf über das Spiel nur knapp 30 Prozent seiner Versuche auf die Doppel (16/52) und hielt seinen schottischen Gegner so lange überhaupt im Match. Menzis hatte im gesamten Match satte 22 Versuche weniger auf die Doppel, nutzte aber starke 50 Prozent dieser Versuche (15/30) und kämpfte sich so trotz eines schwachen Average von 88,23 Punkten in das entscheidende Leg.

Dort hatte dann der im Match konstantere Spieler das bessere Ende für sich und zog verdient ins Halbfinale ein. Nach dem Match wurde es auf der Bühne dann wieder kuschelig. Menzis ging vor seinem Gegner auf die Knie und gratulierte Mansell anschließend herzlich. Dieses Mal erwiderte der Nordire die Umarmung des Schotten dann anders als vor dem letzten Leg auch.

PDC: Cross raus- Überraschungs-Halbfinale perfekt

Im Halbfinale trifft Mansell am Sonntag Martin Lukeman (LIVE im Stream und TV), der den ehemaligen Weltmeister Rob Cross mit 16:11 schlug und so für die nächste dicke Überraschung sorgte.

Durch den Erfolg treffen im ersten Halbfinale des Grand Slams nun die Nummer 56 der Welt (Mansell) und die Nummer 45 der Welt (Lukeman) aufeinander. Das Turnier in Wolverhampton hat damit ein echtes Überraschungs-Halbfinale.

Dass Lukeman ins Halbfinale einziehen konnte, lag auch daran, dass sein Gegner Cross im Spiel einen echten Einbruch erlebte. „Voltage“ startet eigentlich stark ins Spiel und ging mit 5:1 in Führung. Doch dann holte sich Lukeman sieben Legs in Folge und ging zunächst mit 8:5 und zwei Legs später mit 9:6 in Führung. Cross schlug bis zur letzten Pause zwar mit zwei High-Finishes noch einmal zurück und stellte auf 10:10.