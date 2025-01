Darts World Masters: Hempel erreicht Meilenstein in deutschem Duell

SPORT1 29.01.2025 • 20:56 Uhr Florian Hempel hat als einziger Deutscher die Vorrunde des Winmau World Masters 2025 überstanden. Dabei setzte er sich gegen einen Landsmann durch.

Florian Hempel hat sich als einziger Deutscher erfolgreich durch die Qualifikation zum Winmau World Masters gekämpft. Der Darts-Profi erreichte mit seiner ersten Teilnahme am revolutionierten Major-Turnier, das nun auch für die PDC Order of Merit zählt, einen Meilenstein seiner Karriere.

In den Vorrunden am Mittwoch in Milton Keynes kämpften 126 Spieler um den Einzug ins Hauptturnier. Es gab nur acht Tickets zu vergeben. Eines davon schnappte sich Hempel.

Im Achtelfinale, in diesem Fall die abschließende Runde, setzte sich Hempel gegen einen weiteren Deutschen durch. Er besiegte Gabriel Clemens mit 2:0 in Sätzen.

Schindler für World Masters gesetzt

Mit Martin Schindler ist ein weiterer Deutscher in der Runde der letzten 32 dabei, die am Donnerstag und Freitag gespielt wird. Als 22. der Weltrangliste ist „The Wall” bereits gesetzt.

Neben Clemens scheiterte WM-Achtelfinalist Ricardo Pietreczko in der K.o.-Qualifikation. In der zuvor ausgetragenen Gruppenphase schieden Lukas Wenig, Niko Springer, Dominik Grüllich, Maximilian Czerwinski, Leon Weber, Max Hopp und Kai Gotthardt.

Das Hauptturnier wird von Donnerstag, den 30. Januar, bis Sonntag, den 2. Februar in der Arena MK stattfinden. Der höchstplatzierteste Spieler, der sich qualifizierte, war Jermaine Wattimena. Er besiegte Nathan Girvan, Niels Zonneveld und Nick Kenny. Der Vize-Europameister gewann vier der letzten fünf Legs mit 14, 15, 17 und 15 Darts und sicherte sich so einen Platz im Hauptfeld. Dort wird er mit Josh Rock auf den besten Nordiren treffen.

Auch ein Landsmann von Wattimena erreichte die letzten Acht. Kevin Doets setzte sich am Mittwoch in der Vorrunde gegen Andy Boulton, Radek Szaganski und Dylan Slevin durch. Somit kommt es in der nächsten Runde zum K.o.-Match mit dem zweimaligen Weltmeister Peter Wright.

Menzies und Borland für das Hauptturnier qualifiziert

Auch Cameron Menzies überstand die Vorrunde. Der Schotte erzielte in seinem Duell mit Jugendweltmeister Gian van Veen einen 106er Average. Er setzte sich zudem gegen Berry van Peer und Ricky Evans durch. Am Freitag trifft er auf Dave Chisnall, der an Nummer sechs gesetzt ist.

William Borland setzte sich bei seiner Rückkehr auf die große Bühne gegen Dirk van Duijvenbode, Alan Soutar und Mickey Mansell durch. Am Donnerstagabend trifft er dann auf Stephen Bunting. Der Engländer gewann das Masters im letzten Jahr.

In einem weiteren Duell messen sich der Belgier Andy Baetens und Weltmeister Luke Littler. Bradley Brooks wird am Freitagabend auf den fünfmaligen Masters-Champion Michael van Gerwen treffen, nachdem er fünf Spiele in Folge gewonnen hat.

Das World Masters 2025 wird durchgängig in einem Satzformat gespielt. Dabei besteht jeder Satz aus einem „Best of Three Legs“. Die Anzahl der Gewinnsätze ist bis zum Finale am Sonntag steigend.