Darts-WM 2022: Die Exoten der Teilnehmer um Krcmar, Kumar und Co.

Liest man seinen Namen in der Matchliste, könnte man meinen, da sei einer der zahlreichen Briten am Start. Aber mitnichten: Michael, der 1974 auf Zypern geboren wurde, die griechische Staatsbürgerschaft besitzt und in Athen zuhause ist, heißt eigentlich Yannis Michail. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)