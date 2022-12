Darts-WM 2023: Legende van Barneveld enthüllt Geldsorgen

In seinem Auftaktmatch der WM trifft er nun auf Ryan Meikle oder Lisa Ashton (beide England). Sollte er sich in dieser Partie durchsetzen können, hätte er schon rund 29.000 Pfund sicher. Dann würde in der Runde der letzten 32 aber wohl der aktuelle Ranglistenerste Gerwyn Price aus Wales warten - ein schwieriges Los!