Namen-Wirbel! Youngster bekommt Tipp von Darts-Legende

Rund drei Woche vor dem Beginn der Darts-WM (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1 ) muss sich Owen Bates mit einer großen Frage abseits des Sports beschäftigen. Mit welchem Darts-Namen will er zukünftig spielen?

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Deswegen braucht der Engländer, der sich auf dem letzten Event der Challenge Tour einen Startplatz für die Darts-WM erspielt hat, nun schnell Ersatz. Der 20-Jährige bittet dafür sogar die Leser der englischen Boulevard-Zeitung The Sun um Hilfe.

Darts-Legende mit Namensvorschlag für Bates

Nun hat sich auch Phil Taylor in die Debatte eingeschaltet. Die Legende, die kürzlich den endgültigen Rückzug vom Dart-Board verkündet hat , greift dabei auf einen prominenten Landsmann zurück.

„Wie wäre es mit Psycho aus dem Bates-Motel?“, meint er in der Frühstückssendung von talkSPORT. Damit spielt er auf den Film „Psycho“ von Alfred Hitchcock an, bei dem Norman Bates eine Frau in der Dusche ersticht.