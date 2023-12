Bei Darts-WM ausgeschiedener Jungstar: "Ihr habt ihn absolut zerstört"

Luke Littler ist die Sensation der bisherigen Darts-WM - doch ein erfahrener Kollege ist in Sorge, dass der Hype dem 16-Jährigen nicht guttun wird.

“Lasst den Jungen in Ruhe Darts spielen...”, ermahnte Gary Anderson am Freitagabend die Medien bei einer Pressekonferenz. Er befürchtet, dass es Littler im schlimmsten Fall ergehen könnte wie einem anderen hoch gehandelten Talent. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Josh Rock? ”Ihr habt ihn zerstört”

Anderson könnte der nächste Gegner von Littler sein, vorausgesetzt die Littler-Show geht gegen Altmeister Raymond van Barneveld in die nächste Runde und Anderson gewinnt sein Match gegen Brendan Dolan. Vor dem möglichen Duell nahm der schottische Ex-Weltmeister die Medien in die Pflicht, was den Umgang mit Littler angeht.