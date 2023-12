Darts-WM 2024: "Ich hätte den Vogel gezeigt" - Pietreczko nach Darts-Coup ehrlich

Und dann setzte Ricardo Pietreczko am neunten WM-Tag noch einen drauf und macht aus dem deutschen Trio ein Quartett. Bei seinem Debüt im altehrwürdigen Ally Pally darf er nach Weihnachten gegen Topfavorit Luke Humphries auf die Bühne.

Darts WM 2024: Ricardo Pietreczko besiegt Callan Rydz in einem spannenden Match

Darts WM 2024: Ricardo Pietreczko besiegt Callan Rydz in einem spannenden Match

Dass der 29-Jährige so schnell seine Duftmarke beim Darts-Highlight des Jahres setzen kann, „das hätte ich vor zwei Jahren vor dem Gewinn meiner Tour Card noch gar nicht geglaubt.“

Brutale Nervenstärke von „Pikachu“

Der Erfolg kommt jedoch nicht von ungefähr. Das hat der Berliner, der mittlerweile in Nürnberg lebt, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bereits in seinem ersten Spiel gegen Mikuru Suzuki überzeugte er mit einem Drei-Dart-Average von 92,37 Punkten. Gegen Rydz kratzte er jetzt sogar an der 100-Punkte-Marke, verpasste diese mit 99,27 Punkten nur knapp.