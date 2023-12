Darts-WM 2024: Mega-Sensation perfekt - Wright am Boden! "Ich weiß nicht, was da passiert ist"

„Snakebite“ stieg direkt unglücklich mit einem abgegebenen Anwurf ein und fand das ganze Match nicht zu seinem Spiel. Selbst die regelmäßigen Pfeilwechsel zwischen den Sätzen brachten keine Besserung. Diese ständigen Wechsel konnte SPORT1 -Experte Max Hopp nicht so ganz nachvollziehen. „Ich habe selten Spiele gesehen, wo er mit diesen pinken Darts in der Slim-Variante performt hat. Es war alles nicht stimmig bei ihm, auch die Performance war nicht stimmig.“

Wright fassungslos: „Weiß nicht, was passiert ist“

Wright selbst konnte ebenfalls nicht so richtig erklären, wie es zu diesem Auftritt kommen konnte. „Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da passiert ist“, wird er von der PDC zitiert. „Ich habe keine Ahnung, das Training lief gut, aber ich weiß nicht, was passiert ist.“ Am Ende kommt der Schotte zu einem ernüchternden Fazit: „Ich habe heute Abend einfach schrecklich gespielt und das war‘s.“