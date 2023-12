Darts-WM: Wird dieses Wunderkind alle überflügeln?

Fünf Tage war eines der größten Talente der Darts-Welt zum Zuschauen verdammt, aber an Tag sechs darf Luke Littler endlich in die Darts-WM 2024 (Alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) eingreifen. Der erst 16 Jahre junge Juniorenweltmeister bestreitet gegen Christian Klist sein erstes Match auf der größten Bühne, die Darts zu bieten hat.

Und wenn man dem legendären Phil Taylor glauben darf, dürfen sich die Fans auf eine echte Sensation freuen. „Ich gehe davon aus, dass er einer der besten Spieler aller Zeiten sein wird.“ Eine Vorhersage, die aus dem Munde der lebenden Darts-Ikone wie ein Ritterschlag wirkt. „Er ist der beste Teenager, den ich je in meinem Leben gesehen habe.“

Bei diesen Voraussetzungen könne sich der Engländer, der unter dem Spitznamen „The Nuke“ auftritt, nur selbst die Karriere verbauen, ist sich Taylor sicher. „Wenn man 16, 17, 18 ist, will man natürlich rausgehen und sich amüsieren, und der Junge könnte Millionär werden. Aber dann muss man daheimbleiben und sich engagieren, und das wird ein bisschen dauern.“

Bislang steht für Littler jedoch der Sport im Vordergrund. Davon konnten sich die Fans am Endspielabend der Players Championship Finals überzeugen, als sich mit Gian van Veen und Luke Littler zwei absolute Toptalente um den begehrten WM-Titel bei den Junioren gegenüberstanden. Während der Niederländer als leichter Favorit in die Partie ging, drehte sein Gegner auf und zeigte ein unglaublich hohes Niveau.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Satte 13-mal gelang ihm das Maximum von 180 Punkten, am Ende hatte er einen starken Average von 102,16 Punkten. Zwar musste er nach der zwischenzeitlichen 5:1-Führung noch etwas bangen, als van Veen auf 4:5 herankam. Aber er blieb trotz seines jungen Alters cool und holte sich die Trophäe.

Littler nimmt Darts-Pfeil bereits als Baby in die Hand

Es ist das bisherige Highlight in der noch sehr jungen Karriere des Engländers aus der Kleinstadt Warrington in der Nähe von Liverpool.

Schon 18 Monate nach seiner Geburt hatte er erstmals einen Dart-Pfeil in der Hand - der Weg in den Sport war also vorgezeichnet. Als Achtjähriger trat er dann der St. Helens Jugendakademie bei.