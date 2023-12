Darts-WM 2024: "Sie hätte es gewollt!" Familiendrama um Darts-Profi

Am Tag vor dem Match gegen die aktuelle Nummer 16 der PDC Order of Merit erfuhr Zonneveld von seiner Mutter, dass seine Großmutter plötzlich verstorben ist. „War ich mit dem Kopf da? Nein, das glaube ich nicht“, beschrieb er seine Gefühlswelt nach dem Spiel gegen Smith in der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad.