Darts-WM: "Wie heißt er? Pietreczko? Überhaupt keine Eier!“

Michael van Gerwen ist nicht in den Ally Pally gekommen, um sich neue Freunde zu machen. Bei der Darts -WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) sorgt der Superstar immer wieder mit harten Aussagen Richtung Konkurrenz für Aufsehen.

Van Gerwen kam bei der Pressekonferenz nach dem Sieg über Stephen Bunting auf den deutschen Aufsteiger zu sprechen - und musste dabei in vielsagender Weise sogar kurz überlegen, wie „Pikachu“ eigentlich heißt. „Wie ist sein Name nochmal? Pietreczko? Er hatte überhaupt keine Eier“, warf er dem Deutschen fehlende Nervenstärke im Duell mit der aktuellen Nummer drei der PDC Order of Merit vor.