Darts-WM 2024: Premier League zu "zermürbend" für Littler?

Kommt Luke Littler nach seinem sensationellen Siegeszug bei der Darts-WM 2024 sogar schon für die Premier League in Frage? Über dieses Thema diskutieren immer mehr Darts -Fans. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Doch der 16-Jährige glaubt selbst nicht, dass er es in die prestigeträchtige Eliteliga des Darts schaffen wird.

„Ich habe gesehen, was die Premier League mit dir machen kann. Man hat fast jede Woche Montag und Dienstag Pro Tour, Mittwoch Qualifikation für die European Tour, Donnerstag Premier League und am Wochenende European Tour“, zählte Littler das knallharte Programm der größten Stars der Szene bei der Pressekonferenz nach seinem 5:1-Sieg im WM-Viertelfinale gegen Brendan Dolan auf.

Checkout - der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout - der Darts-Podcast powered by SPORT1

Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit

Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit

Gelten bei Littler die gleichen Kriterien wie bei Clemens?

"So ein Clown": Diese Geste spaltet die Darts-Fans

"So ein Clown": Diese Geste spaltet die Darts-Fans

PDC-Geschäftsführer Matthew Porter hatte damals bei SPORT1 bereits zuvor erklärt: „Wir wollen sichergehen, dass die Spieler, die wir nominieren, passend und bereit sind, in der Premier League zu spielen. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Man reist 17 Wochen durch Europa und spielt meist vor 10.000 Zuschauern.“

Weiter hatte Porter erklärt: „Wir haben Spieler in der Vergangenheit gesehen, die nicht bereit waren. Die Teilnahme an der Premier League hat ihren Karrieren geschadet.“

Im Vergleich zum deutschen Darts-Profi Clemens müsste Littler zumindest mit weniger Reisestrapazen zurechtkommen, da der Großteil der PL-Spieltage in Großbritannien stattfindet.

Darts Premier League: Smith, van Gerwen und Humphries dabei

In der Premier League messen sich ab dem 1. Februar bis zum 23. Mai 2024 acht Top-Stars in wöchentlichen Mini-Turnieren (alle Spieltage LIVE im TV auf SPORT1). Die vier besten Spieler der PDC Order of Merit nach der Weltmeisterschaft sind gesetzt, weitere vier Akteure erhalten eine Wildcard.