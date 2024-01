Darts-WM 2024: Humphries' erstaunlicher Weg zum Titel - früher hatte er Panik-Attacken

Humphries spielte damit unter anderem auf die Weltmeisterschaft 2017 an, als er erstmals Probleme bekam. Später berichtete er von unangenehmen Gefühlen in der Brust und in den Armen, bei diversen Auftritten auf großen Bühnen wurde er von Panik- und Angstzuständen gepackt. Selbst das Karriere-Aus stand im Raum.

Beim Finale zitterte Humphries die Hand

Er habe alles erreicht, was er erreichen wollte. Gleichzeitig blickte „Cool Hand Luke“ aber auch schon in die Zukunft und kündigte an, seinen WM-Triumph wiederholen zu wollen. So schwer dies auch werden könnte: „Die Welt liegt mir zu Füßen, ich kann so viel gewinnen, wie ich will - aber ich werde nie dominieren, weil der Sport heute von seinem so harten Konkurrenzkampf geprägt wird.“