Darts-WM: Groß getönt, dann krachend gescheitert! So holt van Gerwen Darts-GOAT Phil Taylor nie ein

Es war eine Niederlage, die sich so überhaupt nicht angedeutet hatte. Ohne einen einzigen verlorenen Satz dominierte Michael van Gerwen die ersten Runden der Darts-WM (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) - bis zum Viertelfinale , in dem er gegen Scott Williams selbstverständlich als haushoher Favorit galt.

Der Weg zu seinem vierten WM-Titel schien bereitet - doch MvG scheiterte . Wieder einmal. Der Niederländer verlor überraschend mit 3:5 in Sätzen gegen Williams. Aus der Traum des vierten WM-Titels, wie schon bereits bei der WM 2020, 2021, 2022 und 2023.

Der vermeintlich beste Darts-Spieler, auch nach eigener Auffassung, wird zum fünften Mal in Folge nicht Weltmeister.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Das verhängnisvolle „erste Dessert des neuen Jahres“

"So ein Clown": Diese Geste spaltet die Darts-Fans

Es gebe keine Präferenz, aber „einer der beiden wird am 1. Januar das erste Dessert des neuen Jahres sein“. Worte, die ihm jetzt um die Ohren fliegen. Denn stattdessen war es wohl ein Burger der Kette Nando‘s , der zum verhängnisvollen „ersten Dessert des neuen Jahres“ wurde.

Hat van Gerwen ein Problem bei der Darts-WM?

Am Ende muss sich MvG aber nicht nur über die diesjährige Niederlage ärgern, sondern vor allem fragen, warum ein Spieler seines Formats und mit seinen Ansprüchen bei der WM eine für ihn ungewöhnliche Durststrecke erlebt. Zwar gewann er 2014, 2017 und 2019 - danach aber nie wieder.

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Denn schließlich ist er nicht nur für WM-Halbfinalist Williams der „beste Spieler unserer Generation“. Er fügte jedoch auch an, dass sein Kontrahent nicht ganz er selbst gewesen sei.

MvG mit großen Tönen: Selbstbewusst - oder arrogant?

Schließlich war es immer der selbstbewusste Niederländer selbst, der laut polterte und andere kritisierte. Erst vor wenigen Tagen hatte van Gerwen seine Rivalen bei der Darts-WM als „Hosenscheißer“ abgestempelt . Die großspurigen Attacken des vermeintlichen Platzhirschs auf die Konkurrenz waren dabei offensichtlich auch als Psychospiel angelegt mit dem Ziel in die oft sensiblen Köpfe der Rivalen vorzudringen.

Über Wunderkind Luke Littler hatte er ähnlich selbstbewusst gesagt: „Ich denke, dass ich vom Talent her etwas besser war, aber ihm ist es egal, gegen wen er spielt, und deshalb schätze ich ihn.“ Die Zahlen zeigen, dass Littler bei seiner ersten WM sogar besser unterwegs ist.

Auch Ricardo Pietreczko, der nach langem Kampf an Luke Humphries scheiterte, bekam sein Fett weg: „Wie ist sein Name nochmal? Pietreczko? Er hatte überhaupt keine Eier.“

Van Gerwen teilt auch gegen Price und Humphries aus

Nur er selbst laufe nicht Gefahr, so aus dem Turnier zu gehen, da er den Fokus auf das eigene Spiel lege, tönte er vor wenigen Tagen noch: „Wer immer auch kommt, du musst ihn schlagen. Egal, ob er Humphries, Heta oder Bunting heißt, es ist mir egal.“

Humphries dürfte es mit mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, dass er nun am Dienstag im WM-Halbfinale spielt, während Großmaul van Gerwen bereits auf der Heimreise ist. Sein Psychospiel ist nach hinten losgegangen.

„Phil hat Glück, dass ich nicht früher geboren wurde“

Van Gerwen hatte dabei im Vorfeld der WM nicht nur die Rivalen der Gegenwart, sondern auch die Legenden der Vergangenheit ins Visier genommen - allen voran Rekordweltmeister „The Power“ Phil Taylor. „Phil hat so ein Glück, dass ich nicht früher geboren wurde“, sagte er noch vor der WM zur englischen Boulevard-Zeitung The Sun und spielte damit auf das deutlich gestiegene Niveau der PDC an.