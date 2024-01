Neue Nummer eins! Humphries führt Live Ranking der Order of Merit an - Littler mit Mega-Satz

Während die Darts-Welt mit Spannung auf das WM-Finale ( ab 21 Uhr live bei SPORT1 ) zwischen Luke Humphries und Luke Littler blickt, steht eine Tatsache bereits fest: Michael Smith ist seinen Spitzenplatz in der Weltrangliste los.

Im aktuellen Live-Ranking der Order of Merit ist der entthronte Titelträger, der im Achtelfinale gegen Chris Dobey mit 0:4 unter die Räder geraten war , nur noch Dritter. An der Spitze steht Humphries, knapp vor Michael van Gerwen.

Littler mit Mega-Satz in der Order of Merit

Einen mächtigen Satz in der Weltrangliste hat er derweil sein Konkurrent gemacht. Littler steht derzeit auf Position 31, vor der WM stand nur auf Rang 164 - ein Sprung von 133 Plätzen!

Checkout - der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout - der Darts-Podcast powered by SPORT1

Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit

Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit

Damit hätte er Stand jetzt bei der nächsten Weltmeisterschaft im Alexandra Palace ein Freilos in der ersten Runde, wie es für die 32 besten Spieler der Weltrangliste üblicherweise der Fall ist.

Kampf um deutsche Nummer eins nimmt Fahrt auf - Stars stürzen ab

Dasselbe Schicksal wie Hempel erleiden auch zahlreiche Top-Stars. So verliert Peter Wright aufgrund seines frühen WM-Aus in der zweiten Runde sein sicher geglaubtes Ticket für die Premier League. Als Achter hat er nur noch etwas mehr als die Hälfte an Preisgeld als vor dem Turnier im Ally Pally.