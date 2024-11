Darts-WM: Luke Littler mit Kampfansage! "Könnte sechs Jahre lang herumlümmeln"

Die Paarungen für die Darts-WM stehen fest, Luke Littler startet am 21. Dezember in das Turnier. Sein Ziel ist dabei bereits jetzt klar: Für den 17 Jahre alten Überflieger gilt nach der Final-Niederlage im Vorjahr nur der Titel.

Luke Littler: „Top-Favorit für die kommende WM“

Seine Ambitionen für das Turnier sind dennoch groß, auch die Vorfreude auf die „Rückkehr in den Alexandra Palace“ ist enorm. Der Ort, an dem er den Titel so schnell wie möglich einfahren will: „Natürlich würde ich ihn gerne schon bei dieser Weltmeisterschaft erreichen.“