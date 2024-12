Darts-WM 2025: Deutscher Weltmeister? Diese Legende glaubt dran

An der Darts-WM 2025 nehmen so viele Deutsche teil wie nie zuvor. Ein zweimaliger Weltmeister schließt sogar einen deutschen Titelträger dieses Mal nicht aus.

An der Darts-WM 2025 nehmen so viele Deutsche teil wie nie zuvor. Ein zweimaliger Weltmeister schließt sogar einen deutschen Titelträger dieses Mal nicht aus.

Und auch von der deutschen Nummer eins hat „Jackpot“ Lewis eine hohe Meinung: „ Martin Schindler hat in den vergangenen 18 Monaten fantastisch gespielt. Er hat zwei Titel auf der European Tour geholt. Auch er kann sehr weit kommen, wenn er an sich glaubt. Er ist ein großes Versprechen.“

Deutsches Achtelfinale bei Darts-WM möglich

Schindler bestreitet sein Auftaktmatch der Weltmeisterschaft am 22. Dezember. „The Wall“ trifft auf Callan Rydz oder Romeo Grbavac. In einem möglichen Achtelfinale könnte er es mit Clemens zu tun bekommen, der bereits am 19. Dezember ans Oche tritt und sich mit Robert Owen misst.