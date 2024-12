Darts-WM 2025: Episches Comeback abgewendet

SPORT1 27.12.2024 • 17:02 Uhr Jonny Clayton gibt eine 3:0-Satzführung beinahe aus der Hand und zieht ins Achtelfinale der Darts-WM ein. Gegner Daryl Gurney kann ein starkes Comeback nicht krönen.

Comeback abgewendet! Jonny Clayton hat eine 3:0-Satzführung beinahe aus der Hand gegeben und nach sieben Sätzen den Einzug ins Achtelfinale der Darts-WM klargemacht. Der Waliser setzte sich mit 4:3 gegen Daryl Gurney durch und musste wie auch zuvor schon Luke Woodhouse zuvor über die volle Distanz gehen.

Gurney (92.77 Punkte im Average) kam nach einem 0:3 stark zurück und erzwang nach einer herausragenden Leistungssteigerung den siebten Satz. Diesen entschied wieder Clayton (90.25 Punkte) für sich - auch, weil Gurney seine Probleme auf die Doppel-Felder nicht abstellen konnte.

„Ich hatte nicht erwartet, mit 3:0 in Sätzen gegen Daryl in Führung zu sein. Ich wusste nicht wirklich, was passiert. Ich wusste, dass Daryl sich nicht 0:4 geschlagen geben wird und dass er zurückkommen wird. Ich habe mir gesagt: ‚Bitte Jonny, wach auf. Er wird ins Spiel zurückkommen.‘ Und das tat er“, gab Clayton nach dem Spiel bei SPORT1 zu.

Clayton marschiert - Gurney schlägt zurück

Nach den ersten drei Sätzen stand der Sieger für den Großteil der Zuschauer quasi bereits fest: Clayton schnappte sich die ersten drei Durchgänge und führte in Sätzen 3:0. Den zweiten Satz sicherte sich der Waliser gar mit einem 160er-Finish und ließ auf der Bühne seine Muskeln spielen.

Doch im vierten Satz erfolgte die Wende: Gurney gewann diesen mit 3:1 in Legs, den fünften Satz sogar glatt mit 3:0. Auch im sechsten Satz führte der Nordire schnell mit 2:0 in Legs, musste Clayton nach sieben gewonnenen Legs in Folge dann aber auf 1:2 verkürzen lassen.

Das vierte Leg im sechsten Satz entwickelte sich zum Thriller: Gurney vergab gleich sechs Set-Darts auf Doppel-20 und Doppel-10, aber auch Clayton ließ drei Darts zum 2:2-Legausgleich ungenutzt. Mit dem siebten Set-Dart glich Gurney zum 3:3 in Sätzen aus und erzwang einen siebten entscheidenden Satz.

In diesem ging Clayton mit 2:1 in Legs in Führung, brachte beide seiner Anwürfe ins Ziel. Das vierte Leg warf Gurney an - und verlor es dramatisch und entscheidend. „Superchin“ ließ vier Darts auf die Doppel aus, doch auch Clayton ließ auf Doppel-8 und Doppel-4 drei Matchdarts liegen. So kam Gurney noch einmal zum Zug und verpasste erneut drei Mal das Doppelfeld. Den vierten Matchdart verwandelte Clayton schließlich auf Doppel-4 und machte den Einzug ins Achtelfinale klar.

Dort trifft der Waliser entweder auf Landsmann Gerwyn Price oder den Engländer Joe Cullen, die sich im ersten Match der Abendsession duellieren werden (ab 20.15 Uhr LIVE bei SPORT1).

Bunting souverän weiter

Im letzten Match der Nachmittagssession präsentierte sich Stephen Bunting souveräner. Der Engländer zwang den Letten Madars Razma mit 4:1 in die Knie und zog ebenfalls ins Achtelfinale ein.

Bunting, der in Runde zwei Kai Gotthardt mit 3:1 ausgeschaltet hatte, spielte einen Average jenseits der 100-Punktemarke (100,06) und warf insgesamt sechs 180er. Gegner Razma ließ immer wieder seine Klasse aufblitzen, war am Ende jedoch chancenlos.