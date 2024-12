Darts-WM 2025: Matchdart abgewehrt! Clayton zieht mit Zittersieg Kopf aus der Schlinge

SPORT1 23.12.2024 • 18:17 Uhr Das Favoritensterben bei der Darts-WM ist zumindest vorerst beendet, aber ein Rekord könnte trotzdem noch fallen. Jonny Clayton zittert sich eine Runde weiter.

Schluss mit Favoritensterben im Ally Pally! In der Nachmittags-Session konnten sich alle vier gesetzten Spieler durchsetzen und zogen in die dritte Runde der Darts-WM ein. Dabei musste Jonny Clayton im letzten Match der Session aber mächtig zittern und entkam dem Aus um Haaresbreite.

Clayton berappelte sich gegen Mickey Mansell von einem 0:1-Satzrückstand und siegte mit 3:2 in den Sätzen. Im Entscheidungssatz stand „The Ferret“ schon am Rande der Niederlage und lag mit 0:2 in den Legs zurück, nachdem Mansell sensationell 154 Punkte zum Break checkte.

Spektakel pur: Thriller im fünften Satz

Doch irgendwie berappelte sich der Waliser noch, breakte durch 114er-Finish zurück, stellte damit auf 2:2 und die „Two-Clear-Leg“-Regel kam ins Spiel. Im fünften Leg schmiss Clayton zu Beginn fünf perfekte Darts und stellte problemlos mit einem 10-Darter auf 3:2.

Im darauffolgenden Leg vergab Clayton drei Matchdarts und Mansell glich zum 3:3 aus. Es entwickelte sich ein spannender Thriller, mit ständigem Hin und Her. Zwei weitere Breaks später und es stand 4:4 in den Legs. Anschließend brachten beide Spieler ihren Anwurf durch und ein Sudden-Death-Leg musste die Entscheidung bringen. Die Nummer sieben der Order of Merit behielt in diesem die Nerven und checkte mit der Doppel-5 zum Match.

Darts-WM: Clayton womöglich gegen einen Deutschen gefordert

Clayton trifft nach der Weihnachtspause auf den Sieger der Partie zwischen Daryl Gurney und dem deutschen Florian Hempel, die in der Abendsession (LIVE auf SPORT1) aufeinander treffen.

Zum Beginn der Nachmittags-Session zog Krzysztof Ratajski in die nächste Runde ein. Der an Position 31 gesetzte Pole schaltete den stark aufspielenden Philippinen Alexis Toylo mit 3:1 in den Sätzen aus. Ratajski spielte einen Average von 95,32 Punkten, sein Gegenüber kam sogar auf 96,39 Punkte - der zweithöchste Average eines asiatischen Teilnehmers bei der WM jemals.

Auch Gilding und Rock in Runde drei

Im zweiten Match setzte sich Andrew Gilding gegen Martin Lukeman im rein englischen Duell mit 3:1 in den Sätzen durch. Lukeman fand über weite Strecken überhaupt nicht zu seinem Spiel, warf im gesamten Matchverlauf keine 180, bei Gilding standen schlussendlich sechs Maximalaufnahmen zu Buche.

Geheimfavorit Josh Rock hatte mit Rhys Griffin kaum Probleme. Gegen die 122 der Weltrangliste gab Rock nicht einen Satz ab, insgesamt sogar nur zwei Legs. Rock trifft in der nächsten Runde auf Chris Dobey - ein echter Härtetest.

Die Ergebnisse der Nachmittagsession Krysztof Ratajski - Alexis Toylo 3:1 Andrew Gilding - Martin Lukeman 3:1 Josh Rock - Rhys Griffin 3:0 Jonny Clayton - Michael Mansell 3:2

Fällt der Rekord noch?

In der zweiten Runde sind bisher elf von 32 gesetzten Spielern ausgeschieden. Der bisherige Rekord an gesetzten Teilnehmern, die sich vor der dritten Runde bereits aus dem WM-Turnier verabschieden mussten, liegt bei zwölf.