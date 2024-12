Darts-WM 2025 mit Hempel und Pietreczko heute live im Free-TV, Stream & Ticker

Gleich zwei Deutsche kämpfen am neunten Wettkampftag um das Weiterkommen bei der Darts-WM. Dave Chisnall und Rob Cross greifen in das Turnier ein.

Gleich zwei Deutsche kämpfen am neunten Wettkampftag um das Weiterkommen bei der Darts-WM. Dave Chisnall und Rob Cross greifen in das Turnier ein.

Die Darts-WM 2025 in London ist in vollem Gange. Von Anfang an dürfen sich die Stars der Szene keine Schwäche erlauben, weil jede Niederlage mit dem sofortigen Aus einhergeht. Folgerichtig ist auch an Tag acht der Darts-WM 2025 für mächtig Spannung gesorgt.