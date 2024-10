Darts-Ikone Phil Taylor erlebt offenbar ein bitteres Ende

SPORT1 22.10.2024 • 23:14 Uhr Der Darts-Rekordweltmeister fehlt im Teilnehmerfeld des letzten Turniers, das er noch hatte spielen wollen. Anhaltende gesundheitliche Probleme zwingen ihn wohl zu einem leisen Abschied.

Die große Karriere von Phil „The Power“ Taylor nimmt offenbar ein recht bitteres Ende: Taylor fehlt im Teilnehmerfeld des letzten Senioren-Turniers, das er noch hatte spiele wollen.

Der Rekordweltmeister hat sich offensichtlich nicht rechtzeitig von einer Operation an seiner Hüfte erholt, der er sich im Sommer unterziehen musste. Der 64-Jährige hatte ursprünglich angekündigt, beim World Seniors Masters am 8. und 9. November teilzunehmen und danach endgültig in den Ruhestand zu gehen. Nun legen auch zahlreiche englische Medienberichte nahe, dass es wegen Taylors anhaltenden gesundheitlichen Problemen stattdessen einen leisen Abschied gibt.

Taylor: „Anscheinend ist mein Narbengewebe gerissen“

„Ich habe ein bisschen mit dem Narbengewebe meiner Hüfte zu kämpfen“, hatte Taylor vor einigen Wochen im Gespräch mit Online Darts über den Eingriff und dessen Folgen gesagt. „Alles lief gut, aber dann habe ich einfach ein bisschen zu viel gemacht und anscheinend ist mein Narbengewebe gerissen“, sagte der 16-malige Darts-Titelträger und gab zu: „Ja, es ist ein bisschen schmerzhaft.“

Taylor gab in dem Interview noch tiefere Einblicke in sein Seelenleben. „Es waren in den letzten 12 Monaten die schlimmsten Schmerzen, die ich in meinem Leben hatte. Ehrlich gesagt werde ich froh sein, wenn dieses Jahr vorbei ist“, verriet der einstige Serienchampion, der zwischen 1995 und 2002 achtmal in Folge Weltmeister gewordem war.

„Beim Training war es in Ordnung, aber wenn man ein paar Stunden spielt, hat man wirklich schlimme Schmerzen in der Hüfte. Es ist wie Zahnschmerzen und macht mich wirklich verrückt“, so Taylor weiter, der bereits ein Turnier Anfang Oktober absagen musste.

Taylor hadert mit seinem körperlichen Zustand

Geistig sei er noch 100-prozentig fit. „Nur mein Körper. Das Alter ist eine furchtbare Sache, wenn man jeden Tag Schmerzen hat“, haderte Taylor und gab sich anschließend zutiefst ernüchtert.

„Ich konnte es nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr weitermachen, verstehen Sie, was ich meine? Es bricht einem das Herz, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist an der Zeit“, sagte Taylor.

Der in Stoke-on-Trent geborene Taylor beherrschte den Darts-Sport wie kein anderer und machte aus dem Kneipensport ein hochprofitables Event.

Vom Arbeitersohn zum Multimillionär

Er wuchs als Arbeiterkind auf, brach die Schule ab und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben, ehe er Mitte der 1980er Jahre vom damaligen Darts-Weltmeister Eric Bristow entdeckt und fortan gefördert wurde.

Taylor erwies sich schnell als praktisch unschlagbar, wurde zwischen 1990 und 2013 16-mal Weltmeister und mehrfacher Millionär.