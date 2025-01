Darts-WM 2025: Dobey gesteht: "Ich war noch niemals so nervös"

Chris Dobey steht im Halbfinale bei der Darts-WM. „Hollywood“ setzt sich in einem haarsträubenden Thriller gegen Gerwyn Price durch und erinnert dabei an ein traumatisches Erlebnis aus dem Vorjahr.

Denn im Vorjahr war Dobey trotz einer 4:0-Satzführung im Viertelfinale noch dramatisch an Rob Cross gescheitert. Beim Stande von 4:2 vergab der Engländer damals einen Matchdart und das traumatische Erlebnis drohte sich am Mittwochnachmittag zu wiederzuholen. Gegen Price ließ Dobey gleich fünf Matchdarts aus - ebenfalls beim Stande von 4:2.

Marijanovic: „Das ist schon Wahnsinn“

„Die Geschichte wiederholt sich. Das ist jetzt echt hot! Das ist schon Wahnsinn. Ich bin auf die Reaktion von Dobey gespannt. Wie kommt er da raus?“, fragte sich SPORT1 -Experte Robert Marijanovic im Rahmen der Übertragung. Dobey habe sich sogar zu sehr konzentriert, er solle einfach ans Oche treten und die Darts abfeuern, so wie in den Sätzen zuvor auch.

Darts-WM: Dobey gegen MvG gefordert

Ende gut, alles gut. „Chris Dobey ist der absolut verdiente Sieger“, resümierte jedenfalls Marijanovic. Das belegt auch der knapp drei Punkte höhere Drei-Dart-Average (95,38 Punkte vs. 92,74 Punkte bei Price). In seinem ersten WM-Halbfinale trifft Dobey am Donnerstag auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen, der sich nach einer Rekord-Show gegen Überraschungsmann Callan Rydz mit 5:3 in den Sätzen durchsetzte.