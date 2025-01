Darts-WM 2025: "Finale für die Ewigkeit“ - Presse freut sich auf Finale van Gerwen - Littler

Michael van Gerwen und Luke Littler zeigen starke Leistungen in ihren jeweiligen Halbfinal-Partien. Nun freuen sich alle auf das große WM-Finale - auch die internationale Presse.

Im Finale am Freitag (ab 19.10 Uhr LIVE auf SPORT1) will sich „MvG“ nun zum vierten Mal zum Champion krönen, doch der erst 17-jährige Littler wird in seinem erst zweiten WM-Endspiel etwas dagegen haben. Die internationalen Medien sind voller Vorfreude auf das Duell.