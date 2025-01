Darts-WM 2025: Machtdemonstration von Littler

Mit einer Machtdemonstration in die nächste Runde! Luke Littler ist mit einer beeindruckenden Vorstellung ins WM -Halbfinale gestürmt. Der 17-Jährige ließ Nathan Aspinall beim 5:2-Sieg keine Chance und trifft morgen Abend auf Stephen Bunting, der zuvor Peter Wright aus dem Turnier geworfen hatte.

Littler startet furios

Der erste Satz glich einer absoluten Machtdemonstration: Littler gewann die ersten drei Legs in Folge und stellte auf 1:0 in den Sätzen. Der 17-Jährige erzielte dabei einen Average von unglaublichen 118,66 Punkten - und beeindruckte Kontrahent Aspinall tief.

Den zweiten Satz warf Aspinall an und gewann sein erstes Leg des Abends. Doch Littler schlug prompt zurück und gewann die drei folgenden Legs spielerisch leicht. Nach zwei gewonnenen Sätzen stand der 17-Jährige bei einem Average von 111,29 Punkten und ließ Aspinall allmählich verzweifeln.

Satz drei verlief allerdings nicht nach Plan des Youngsters. Littler kam nicht über einen Average von 95 Punkten hinaus und Aspinall nutzte die Phase eiskalt. „The Asp“ gelangen durchschnittlich 102,30 Punkte, der Bezwinger von Ricardo Pietreczko verkürzte zum 1:2 in Sätzen.

Satz vier gestaltete sich ebenfalls offen und ging sogar in ein fünftes entscheidendes Leg. Dort hatte Aspinall den Anwurf - und dennoch schnappte sich Littler den Satz. Der 17-Jährige checkte 82 Punkte über die Triple-14 und die Doppel-20 und stellte in den Sätzen auf 3:1.

Im fünften Satz ging Littler schnell mit 2:0 in Führung, doch Aspinall verhinderte einen Durchmarsch und checkte 32 Punkte zum Break und zum 1:2. Littler schlug prompt zurück, brachte die 501 Punkte schneller auf Null als sein Gegner und erhöhte auf 4:1 in Sätzen.

Aspinall bleibt stark dran - und verliert dennoch

Den sechsten Satz eröffnete Aspinall mit einem Leg-Gewinn, doch Littler ließ anschließend seine Muskeln spielen. Der Teenager gewann zwei Durchgänge am Stück, ehe „The Asp“ bei gegnerischem Anwurf zurückschlug. Der Satz ging in ein entscheidendes fünftes Leg, welches der Weltranglisten-12. gewann - und auf 2:4 in Sätzen verkürzte.