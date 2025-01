Darts-WM 2025: "Von Tränen überwältigt" - Bunting erklärt emotionalen Moment

Fanliebling Stephen Bunting zeigte sich nach seinem Halbfinaleinzug bei der Darts-WM 2025 (täglich LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM auf SPORT1.de und auf YouTube) besonders emotional. Als er in den Katakomben des Ally Pally auf seine Frau und seinen Sohn traf, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten.

„Ich war von Tränen überwältigt“, erklärte Bunting auf der anschließenden Pressekonferenz über die Augenblicke nach seinem Sieg. „Ich bin letztes Jahr als Nummer 25 in die WM gegangen und jetzt die neue Nummer fünf der Welt . Es ist ein sehr emotionaler Moment. Die ganze harte Arbeit hinter den Kulissen zahlt sich aus“, freute sich „The Bullet“.

Der 39-Jährige hatte zuvor Peter Wright im Viertelfinale mit 5:2 in den Sätzen geschlagen und steht zum zweiten Mal in seiner Karriere unter den besten vier Spielern einer WM. Sein nächster Gegner: Shootingstar Luke Littler.

Darts-WM: Bunting gegen Littler gefordert

Vor dem Kracher-Duell am Donnerstagabend zeigte sich Bunting motiviert: „Ich will diesen Titel so sehr gewinnen wie niemand anderes auf der Welt.“